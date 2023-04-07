Семак о Дзюбе: «Не удивлены его результативностью. Он и за нас много забивал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

— «Локомотив» — единственный клуб с четырьмя победами в четырех матчах РПЛ этого года. На ваш взгляд, что позволило «Локо» преобразиться?

— Любая команда и выигрывает, и проигрывает. «Локомотив» еще вылетел из Кубка, где проиграл три матча. Если говорить о результатах, то все компоненты сошлись — и качественная игра, и количество моментов. Результаты, которая команда показывает на этом отрезке, — заслуженные.

— У Дзюбы шесть мячей в четырех матчах. Многие удивлены его результативностью. А вы?

— Он всегда забивал много, поэтому мы точно не удивлены его результативностью. И за нас он много забивал, и за «Локомотив». У них очень качественная группа поддержки, которая позволяет им показывать очень интересный футбол.

— Вы хорошо знаете Артема. Как будете учитывать его индивидуальные особенности?

— Мы всегда анализируем игроков соперника и готовимся абсолютно ко всем. Конечно, мы знаем сильные стороны и Дзюбы, и Пиняева, и Глушенкова, и Жемалетдинова, и Миранчука. Все прекрасно знают, как играет «Локомотив», и как играет «Зенит». Будем смотреть, насколько мы сможем справиться с атакующей группой «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля и начнется в 20.00 (мск).