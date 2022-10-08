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Сегодня, 17:43

Семак: «У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки пытаются выкладываться на сто процентов»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Факела» оценил игроков воронежской команды.

— Будете рассматривать кого-то из футболистов «Факела» в трансферное окно, в том числе, глядя на сегодняшнюю игру.

— Если смотреть сегодняшний матч, можно на защитников обратить внимание. Атаки сегодня было мало, только стандарты какие-то. У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки пытаются выкладываться на сто процентов. Но что касается каких-то игровых качеств, по сегодняшней игре сложно было выявить. За всеми следим. Нужна стабильность, нужно проявить себя, доказать, что футболист должен сделать шаг вперед, в более сильную команду. Все в руках игроков. Если они будут прогрессировать и доказывать, что готовы играть в наших лучших командах, предложения и внимание не обойдут стороной футболистов, которые будут показывать себя с лучшей стороны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-08-sergey-semak-net-nikakogo-rezultata-kotoryy-by-nas-ustraival-krome-pobedy.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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