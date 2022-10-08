Семак: «У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки пытаются выкладываться на сто процентов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Факела» оценил игроков воронежской команды.

— Будете рассматривать кого-то из футболистов «Факела» в трансферное окно, в том числе, глядя на сегодняшнюю игру.

— Если смотреть сегодняшний матч, можно на защитников обратить внимание. Атаки сегодня было мало, только стандарты какие-то. У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки пытаются выкладываться на сто процентов. Но что касается каких-то игровых качеств, по сегодняшней игре сложно было выявить. За всеми следим. Нужна стабильность, нужно проявить себя, доказать, что футболист должен сделать шаг вперед, в более сильную команду. Все в руках игроков. Если они будут прогрессировать и доказывать, что готовы играть в наших лучших командах, предложения и внимание не обойдут стороной футболистов, которые будут показывать себя с лучшей стороны.