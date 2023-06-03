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Сегодня, 19:45

Семак об игре 18-летнего Барановского: «Это игрок, с которым можно строить будущее»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре 18-летнего нападающего Алексея Барановского.

— Алексей Барановский провел три матча в концовке сезона. Какое впечатление он произвел на вас своей игрой и какие перспективы в дальнейшем у него в основном составе?

— Думаю, выход за основной состав нужно заслужить и играми, и убедить нас во время тренировочных занятий в том, что они готовы выходить. Мы уже даем игровое время, исходя из того, что мы видим. Ребята, которые сегодня были в запасе, с нами тренируются практически две недели. Смотрим. Барановский хорошо вышел в Оренбурге, не так уверенно сыграл с «Сочи», сегодня лучше. Думаю, это тот игрок, с которым можно строить будущее. Естественно, нужно набираться опыта. Много ребят, которые с нами тренируются, начнут подготовительный этап, получат больше игровой практики, когда у нас будут товарищеские матчи. И мы решим, может быть, кто-то из них останется и будет готовиться к следующему сезону. Мы только рады, если наши молодые игроки будут оказывать реальную конкуренцию тем игрокам, которые у нас есть, и будут играть чем больше, тем лучше.

В этом сезоне форвард провел за основную команду «Зенита» 3 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями. В ЮФЛ-1 и МФЛ на его счету 28 матчей, 21 гол и 7 результативных передач.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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