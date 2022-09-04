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4 сентября, 19:54

Семак: «Спартак» набрал хорошую форму. Тем интереснее будет сыграть»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил настрой команды на матч 8-го тура РПЛ против «Спартака».

«Команда играет результативно, много забивает. Игроки — квалифицированные, набрали хорошую форму. Тем интереснее будет сыграть.

Проблемы небольшие у Кузяева есть. Насколько хватит — настолько хватит. Клаудиньо тоже совсем немного тренировался. Будем смотреть по нему», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20.00 (мск).

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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