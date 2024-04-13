Семак: «Благодаря победе над «Краснодаром» «Зенит» заработал себе право на одну ошибку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ после победы над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

— «Зенит» чемпион? Это говорят не наши болельщики, это болельщики, которые скорее всего хотят обратного. Я уже сказал перед игрой: это ни в коем случае не чемпионский матч. Благодаря этой игре мы заработали себе право на одну ошибку, впереди еще семь туров. У нас и «Краснодара» календарь примерно похож, поэтому четыре очка — это ничто. И на моей практике еще в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство. За два тура это было, а здесь семь туров, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».