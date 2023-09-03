Семак: «Фернандес пример для нашей молодежи в плане профессионализма и человеческих качеств»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о защитнике команды Марио Фернандесе.

— Как себя чувствует Фернандес в раздевалке? Он со скамейки запасных побежал праздновать гол, что не характерно для него...

— Почему не характерно? Что касается игры, то по тем или иным причинам болельщики по-разному относятся к нему. Для меня, это человек, который за всю свою спортивную карьеру не дал повода усомниться в своей порядочности. Сколько было предложений от других клубов за время выступления за ЦСКА. Он всегда оставался верным клубу. В этой ситуации, которая сложилась, у меня нет причин не верить игроку. У меня нет претензий к нему. Он пример для нашей молодежи в плане профессионализма и человеческих качеств.

В 7-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Фернандес вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.