Семак оценил игру «Динамо» под руководством Карпина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо» поделился мнением о том, чем московская команда под руководством Валерия Карпина отличается от «Динамо» при Марцеле Личке.

«У каждого тренера есть свое видение игры исходя из тех исполнителей, которые есть у него в распоряжении. По Карпину мы понимаем, как команды под его руководством играют: и в «Ростове», и в сборной России. Это высокий прессинг, хороший контрпрессинг, много стараются играть длинными передачами, использовать пространство за спинами защитников. То есть достаточно интенсивная игра. Сравнивать, кто лучше, кто хуже, не наше дело. Мы должны готовиться, что мы и делаем. Понимаем, что нас ждет хороший соперник, с которым играть будет очень интересно», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Питерская команда с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 16 баллов и восьмая строчка.