Семак — о матче с «Црвеной Звездой»: «Решаем задачи по поддержанию тонуса для тех, кто играет немного»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Црвены Звезды».

— Матч в Сочи (состоялся 3 июля, «Зенит» выиграл со счетом 2:1, — прим. «СЭ») получился прекрасным, игра прошла в хорошей атмосфере, она была интенсивной, интересной. Для нас хорошая возможность сыграть с командой, которая выступает в еврокубках. Этот матч должен понравиться в всем.

— Это все же товарищеский матч, а не официальный. Вам важнее посмотреть в деле какие-то тактические наработки, дать время резервистам или все-таки победить?

— Победить мечтает каждая команда, это нормально. Но мы параллельно решаем задачи по поддержанию игрового тонуса для тех, кто играет немного. Мы должны дозировать нагрузку. У нас еще один официальный матч, мы о нем тоже думаем, — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.