22 ноября, 18:50
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Црвены Звезды».
— Матч в Сочи (состоялся 3 июля, «Зенит» выиграл со счетом 2:1, — прим. «СЭ») получился прекрасным, игра прошла в хорошей атмосфере, она была интенсивной, интересной. Для нас хорошая возможность сыграть с командой, которая выступает в еврокубках. Этот матч должен понравиться в всем.
— Это все же товарищеский матч, а не официальный. Вам важнее посмотреть в деле какие-то тактические наработки, дать время резервистам или все-таки победить?
— Победить мечтает каждая команда, это нормально. Но мы параллельно решаем задачи по поддержанию игрового тонуса для тех, кто играет немного. Мы должны дозировать нагрузку. У нас еще один официальный матч, мы о нем тоже думаем, — сказал Семак.
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования