Семак: «Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство. Это их желание, это решение заслуживает уважения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что игроки команды Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.

— Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство?

— Нет, не передумали. Им нравится в России, все устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения, — приводит слова тренера сайт «Зенита».

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал игроком сине-бело-голубых в августе 2021 года, до этого он выступал за «РБ Брагантино».