Семак — о ничьей с ЦСКА: «Хотелось увести победу. Не хватило качество в атакующих действиях»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Хотелось увести победу. Но по тому, как складывался сам матч, смогли забить в конце и свести игру к ничейному результату с конкурентом. Отдохнем и будем готовиться дальше. Надеюсь, все будут в строю среди защитников после паузы, будет варианты состава. Ребята хорошо сыграли, не хватало хладнокровия в завершающей стадии и в развитии атак, но в целом провели хороший матч, — сказал Семак на пресс-конференции.

— Вы поменяли Караваева и Фернандеса, перезагрузив левый фланг. Вы сознательно это сделали или других вариантов усиления не было?

— Выпустили Мостового, который быстро играет на пространстве. Он играет на излюбленной позиции, против него был Набабкин. Проскакивал момент у Кругового, и, на мой взгляд, там был пенальти. Очень хочется узнать, почему это не 11-метровый удар. Но, что касается игры, то Кругового после выхода Мостового перевели на другой фланг. Было несколько моментов, когда Даниил мог уходить под левую ногу. Хотелось добавить скорости и освежить атаку. Не хватило немного качество в атакующих действиях, но в плане движения — Кругой и Мостовой добавили.