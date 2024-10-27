Семак: «Зенит» не смог надежно сыграть в обороне и не смог забить «Локомотиву» больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Конечно, мы не можем быть довольны ничейным исходом. Мы играем дома, хотелось победить. Преимуществом позиционным и игровым, наверное, владели, но в футболе все решают забитые мячи, и в этом отношении мы не смогли надежно сыграть в обороне и не смогли забить больше.

Хороший матч получился с точки зрения эмоций, борьбы, держал в напряжении до финального свистка. Жалко, что мы не смогли дома победить. Что касается нашей игры, то, конечно, могли забить больше, но в обороне были у нас проблемы сегодня — во втором тайме два момента и в первом тайме пару моментов. Немножко не дорабатывали, позволили сопернику создавать достаточно острые моменты. В концовке матча убойный был момент у них, и у нас был выход один в один. Была игра с хорошими моментами. Не могу сказать, что их было очень много, но тем не менее моменты создавались, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 30 очков и остался на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. В следующем матче чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо».