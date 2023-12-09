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Сегодня, 22:27

Семак о победе над «Пари НН»: «Очень тяжело игра складывалась»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Очень тяжело игра складывалась. В принципе, ожидаемо, потому что «Пари НН» пропускает мало, команда пропустила меньше нас и идет второй по этому показателю после «Краснодара», обороняться умеют. Мы, в свою очередь, хорошо, что смогли забить мяч, но в дальнейшем, к сожалению, те моменты, которые были у нас в контратаках и позиционных, не хватало у нас качества в завершении, хороших предголевых передач. Моменты для этого были, но, к сожалению, брака было много. В обороне, за исключением углового, где был достаточно опасный момент у наших ворот, в остальном сыграли надежно, в этом компоненте вопросов сегодня не было. Понятно, что состояние игроков тех, которые выходили сегодня, и травмы, которые повлияли на ход матча и качество нашей игры, тоже имели место», — сказал Семак после матча.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре. «Пари НН» располагается на 9-й строчке (24).

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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