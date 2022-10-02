Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Не возникнет ли у команды недонастроя в ближайших встречах?

— Со всеми непросто играть, тем более с «Факелом». Это агрессивная команда, которая выигрывает единоборства. В Воронеже непростое поле, поддержка болельщиков. И «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву» там было непросто. У нас легких матчей — по пальцам пересчитать. В остальных надо прилагать максимум усилий для победы.

— Как коррелирует выход Сергеева и Кузяева, которые хороши в прессинге, с тем, что во втором тайме «Зенит» встречал соперника ниже? Карпин сказал, что Песьяков именно из-за этого реже выходил за пределы штрафной для розыгрыша.

— Я не думаю, что мы встречали ниже. Мне казалось, что в первом тайме мы встречали ниже. «Ростов» больше выходил в высоком блоке, а мы садились. Можно даже сравнить цифры в первом тайме и во втором. Ваня в прессинге хитрее, объемнее Матео. У Далера то же самое — и контроль, и движение, и прессинг в верхнем блоке. Понимает то, что мы хотим.

— Понятно, когда вернется Одоевский?

— Наш медицинский штаб не видит серьезных повреждений. Дополнительное обследование тоже ничего не выявило. Мы ищем причину того, что ему мешает тренироваться. Диагноза у него нет.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. Команда Семака опережает идущий на втором месте ЦСКА на 6 очков.