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Сегодня, 17:24

Семак: «На протяжении всего матча с «Уралом» «Зенит» смотрелся уверенно, создавал моменты»

Семак считает, что «Зенит» на протяжении всего матча с «Уралом» смотрелся уверенно
Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Хорошая и качественная игра в нашем исполнении, хороший результат. Сегодня смотрелись на протяжении всего матча достаточно уверенно, создавали моменты, реализовывали их. Рад за команду, — сказал Семак.

— В стартовом составе по разным причинам сегодня не было четырех центральных защитников основы, но несмотря на это вы все равно оставили схему с тройкой. Почему вы выбрали именно эту схему, а не вернулись к четверке?

— Вы сами сказали, что у нас целая группа игроков отсутствует, у нас по тем или иным причинам недоступны три центральных защитника, поэтому, конечно, нужно использовать на этих позициях футболистов, для которых это не родная роль на поле. Что касается тройки, мне кажется, в нынешней ситуации наша игра более надежна, касаемо оборонительных действий.

— Сегодня команде действительно двигалась очень легко, очень хорошим было движение. То, что вы говорили, что футболисты, наконец, набирают форму — те, кто пропустил часть предсезонки. Или это «Урал» сыграл так?

— Мы стараемся делать максимум из той ситуации, в которую мы попали. Понятно, что по многим причинам тот состав, который у нас сейчас есть, и тот, который начинал подготовку достаточно сильно отличаются. По ходу сезона нам приходится решать несколько вопросов: набор функционального состояния для тех игроков, которые пропустили сборы, и построение нашей схемы игры исходя из тех футболистов, которые сейчас у нас есть. Это все вместе дает определенные плоды. Работаем, двигаемся вперед. Меняются вводные, а нам, естественно, надо подстраиваться под ту ситуацию, в которой мы оказались.

— В концовке матча после многих замен на позиции центрального защитника оказался Барриос. Вы решили проверить, как он может сыграть на этой позиции, или нужно было освободить место опорника для другого футболиста, вышедшего на замену?

— Его появление на месте центрального защитника связано с тем, что следующую игру на Кубок он пропускает. Поэтому он получил максимум игрового времени, а тот же Нуралы Алип — это игрок центра обороны. Для нас, учитывая все наши сложности, его состояние очень важно. Ему дали возможность сыграть немножко меньше, чтобы он был лучше готов к Кубку.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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