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Сегодня, 19:37

Семак: «Если есть альтернатива, то лучше передвинуть матч. Было бы комфортнее»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал погодные условия в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

— Стоит ли играть в таких погодных условиях?

— Если есть альтернатива, то лучше передвинуть матч. Было бы комфортнее играть. И болельщикам, и футболистам. Но опять же не я принимаю решение.

— Не видите смысла переходить на систему осень — «весна-осень»?

— Не вижу разницы перехода в другую систему. При другой системы в будущем нас все равно когда-то допустят. М нужно будет делать перерыв в мае. Никто не гарантирует, что в ноябре не будет снега при другой системе. Но плюсы, тоже есть. Нужно регулироваться в ручном режиме. У нас же есть возможность двигать матчи, чтобы было удобнее футболистам. В Германии тоже играли красным мячом недавно.

Игра между командами должна была начаться в 16.30 мск, но из-за сильного снегопада была перенесена на 17.00.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на 6-й строчке (28 очков).

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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