0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:52

Семак о поражении от ЦСКА: «В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.

— В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах. Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, много длинных передач, борьбы, футбола по сути сегодня было немного. Во втором тайме перестроились, сыграли гораздо надежнее, мы были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас, в концовке было пару моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно всегда забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас перерыв — и будем уже с новыми силами делать все для того, чтобы победить в следующей игре, — сказал Семак.

«Зенит» с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

dsadadad
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Мнение Газзаева
Дивеев о травме: «Ощущения были болезненные, адская боль в поясничном отделе справа»
Газзаев выделил Кассьерру в составе «Зенита»
Обляков: «Тяжело такой отрыв от первого места отыграть. Но хочется выигрывать трофеи»
Мойзес: «Чалов обладает набором всех необходимых качеств для нападающего»
Дивеев: «В паузу буду восстанавливаться, еще не на сто процентов готов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура: «Зенит» и «Спартак» проиграли, «Ростов» вышел на второе место

ЦСКА прервал серию из шести поражений от «Зенита»