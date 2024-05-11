Семак — о поражении от ЦСКА: «Зенит» не может забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. В обороне без особых проблем, но тем не менее пропускаем после обидных пенальти, которые мы сами организуем у своих ворот. Что в предыдущем матче, что в этом — ситуация была спокойная и не требовала фола. Но что делать — это человеческий фактор. При этом сами не можем забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно... Ребята старались, в концовке создавали моменты.

— Как встряхнуть и мотивировать команду на оставшиеся матчи?

— Команда мотивирована. Сегодня мы играли с первой до последней минуты, создавали моменты, давление. Но забить не можем. К сожалению, такое бывает. Не было ни одной игры, где бы команда выходила немотивированной.

— Что сказал Миллер в раздевалке?

— Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России. Команда Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.