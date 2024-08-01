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Сегодня, 11:19

Семак — о матче с «Ростовом»: «Готовимся исходя из нынешнего состояния команды»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ-2024/25.

— Отталкиваться от последней игры с «Ростовом»? Все абсолютно индивидуально. Мы смотрим, насколько меняется команда, меняется ли ее стиль игры. Игроки находятся в разной форме.

С нашего последнего матча против «Ростова» в чемпионате прошло два месяца (команды играли 25 мая, «Зенит» победил 2:1. — Прим. «СЭ»). Это большой срок для футбольной команды. Мы готовимся исходя из нынешнего состояния команды. Мы прекрасно знаем, как играет «Ростов», и «Ростов» так же прекрасно знает, как мы играем. «Ростов» всегда старается играть активно, агрессивно. Против таких команд всегда приятно играть, — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в субботу, 3 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Ростов
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