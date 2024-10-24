Семак — о российском паспорте Дугласа Сантоса: «Он сможет так же помочь сборной, как Марио Фернандес»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о российском паспорте защитника команды Дугласа Сантоса.

21 октября 30-летний бразилец получил российское гражданство.

— Конечно, я рад. Он уже достаточно долгое время в России. Есть такая фраза: «Есть некоторые люди, которые более русские, чем русские». В этом случае это касается и Дугласа. Человек не родился в России, как и другие ребята, но он любит Россию, ему и его семье нравится здесь. Естественно, всегда приятно, когда иностранцы изъявляют желание стать гражданами России. Если и у него, и у тренера сборной России будет желание, то он сможет так же помочь, как и Марио Фернандес, — сказал Семак.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.