Семак: «Зениту» нужен футболист на позицию Малкома, чтобы разнообразить нашу игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состав команды на матч со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«У нас с Абаскалем хорошие взаимоотношения, всегда рады друг другу. Приветствуем. Обменялись несколькими фразами по поводу календаря непонятного, я с ним полностью согласен. Усиление команды? Надеемся, конечно, что у нас будут один или два новых игрока. Мы понимаем, что нам нужен игрок на позицию, на которой играл Малком, чтобы разнообразить нашу игру, чтобы был футболист в атакующую линию. Мы сейчас немножко потеряли в качестве количества создаваемых моментов. Ищем, дай бог что-то получится.

Почему нет Ренана? Мы чередуем. Его матчи в последнее время, что касается оборонительных действий, не всегда проходили на том уровне, на котором нам бы хотелось. Игрок молодой, поэтому в последнее время он ошибается больше. На начальном этапе, когда он пришел, наверное, больше на эмоциональном фоне и рядом с Родригао ему было увереннее играть. Сейчас у нас, с приходом Эраковича, который только-только вливается в команду, ему сложнее. Алип больше понимает наши требования.

Кассьера не всю неделю тренировался, у него микротравма была. И не провел тот цикл, который нам было хотелось. Сергеев сейчас готов чуть-чуть лучше.

У каждой команды есть свои сложности. Нынешняя ситуация обусловлена тем, что нам приходится по ходу сезона как-то внедрять тех игроков, которые пришли. Проблемы есть всегда, а как получится матч никто не знает», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.