Семак: «Зениту» нужен футболист на позицию Малкома, чтобы разнообразить нашу игру»

Сегодня, 19:04
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состав команды на матч со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.
«У нас с Абаскалем хорошие взаимоотношения, всегда рады друг другу. Приветствуем. Обменялись несколькими фразами по поводу календаря непонятного, я с ним полностью согласен. Усиление команды? Надеемся, конечно, что у нас будут один или два новых игрока. Мы понимаем, что нам нужен игрок на позицию, на которой играл Малком, чтобы разнообразить нашу игру, чтобы был футболист в атакующую линию. Мы сейчас немножко потеряли в качестве количества создаваемых моментов. Ищем, дай бог что-то получится.
Почему нет Ренана? Мы чередуем. Его матчи в последнее время, что касается оборонительных действий, не всегда проходили на том уровне, на котором нам бы хотелось. Игрок молодой, поэтому в последнее время он ошибается больше. На начальном этапе, когда он пришел, наверное, больше на эмоциональном фоне и рядом с Родригао ему было увереннее играть. Сейчас у нас, с приходом Эраковича, который только-только вливается в команду, ему сложнее. Алип больше понимает наши требования.
Кассьера не всю неделю тренировался, у него микротравма была. И не провел тот цикл, который нам было хотелось. Сергеев сейчас готов чуть-чуть лучше.
У каждой команды есть свои сложности. Нынешняя ситуация обусловлена тем, что нам приходится по ходу сезона как-то внедрять тех игроков, которые пришли. Проблемы есть всегда, а как получится матч никто не знает», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -