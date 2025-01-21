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Сегодня, 11:15

Семак — о переходе Энрике: «Наша задача, чтобы он чувствовал себя в «Зените» как дома»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает, что новичок команды Луис Энрике поможет сине-бело-голубым в достижении их целей.

24-летний бразильский футболист подписал контракт с питерцами по схеме «4+1». В понедельник, 20 января, он присоединился к «Зениту» на сборах в Дохе.

«Луис Энрике — наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами. Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать]. Рады, добро пожаловать!» — сказал Семак в видео, опубликованном в соцсетях «Зенита».

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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