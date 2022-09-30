Семак рассказал, готовится ли Барриос к матчу с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

— Нет ли травмированных после игры со «Спартаком»?

— Есть небольшие проблемы. Сегодня посмотрим, насколько они серьезные, буквально пара футболистов испытывают некий дискомфорт. Посмотрим сегодня, и ближе к завтрашнему дню будет понятно.

— Барриос последним присоединился к команде после матчей сборных. Все ли с ним в порядке, готовится ли Вильмар к матчу с «Ростовом»?

— Должен готовиться, да. Ночью прилетел. Сейчас посмотрим на его состояние, и если все нормально, то будет готовиться к матчу, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба.

Встреча «Зенита» с «Ростовом» состоится в воскресенье, 2 октября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 10 туров РПЛ петербургский клуб набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. В Кубке России после 3 туров сине-бело-голубые с 3 баллами занимают 3-е место в группе B.