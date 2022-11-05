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Сегодня, 19:13

Семак: «Все дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды после поражения от «Ахмата» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

— Против «Ахмата» ничья и поражение. По сути, возможно, ни одна команда так не сыграет с «Зенитом» в этом сезоне. Как вы это объясняете, есть ли в «Ахмате» какой-то феномен?

— Нет, никакого феномена нет. Каждый сезон это какая-то команда, которая у нас отбирает очки. Был «Рубин», с которым мы сыграли вничью и проиграли. То «Сочи» с ничьей и поражением. В этом году «Ахмат». Каждый год ситуация, к сожалению, для нас повторяется.

— Как Чистяков отреагировал на замену? Вы настолько разочарованы игрой Алипа, что не выпускали его?

— Абсолютно нет. Мы в уме держали какие-то тактические перестроения, которые можно сделать с Дугласом, а с Алипом нет. Естественно, мы проигрывали; поэтому нужно было максимально усиливать атакующую линию. Поэтому мы сняли Караваева — Кузяев более атакующий игрок. Поэтому те решения, которые были, направлены на атаку.

— Когда вы видите такой большой отрыв после 1 круга, была ли какая-то дополнительная мотивация помимо главной: титул, вторая звезда.

— Это все сопутствующие результаты. Все рекорды или дифирамбы, которые поются, естественно, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний и показывать хорошую игру. Здесь нам нужно всем стремиться, чтобы мы видели надежность и качество нашей игры в каждом матче. Тогда и результат будет. По поводу всех рекордов, наша задача — выиграть чемпионат. Никто из нас не думает, что будет легко. Мы можем проиграть абсолютно любой команде при определенном стечении обстоятельств. Наше дело минимизировать количество матчей, в которых мы будем терять очки. Что будет в конце сезона — посмотрим. На сегодняшний день мы точно не готовы пройти весь сезон без поражений.

— Вы сказали, что дифирамбы отвлекают ребят. Вы это чувствовали на протяжении этой недели? Или почувствовали в первые 10-15 минут сегодняшнего матча.

— Первые 10 минут это было отчетливо. Что касается чувств, доля всех тренеров те матчи удачные, где есть выплеск эмоций: важные матчи или какая-то серия. Это ситуация, которые-то всегда добавляет работы. Проще готовиться, когда команда собрана в тонус. Конечно, есть некое самоуспокоение. Нужно двигаться. Сложные матчи, с волнением ждешь матчей, который был, например, сегодня.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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