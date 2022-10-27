Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:04

Семак рассказал о восстановлении Кассьерры

Руслан Минаев
Telegram Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Матео Кассьерры.

«Кассьерра восстанавливает фрагментарно. Посмотрим, насколько он сегодня будет частично принимать участие в тренировке. Примем решение, насколько он будет готов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Кассьерра пропустил три последних матчах питерской команды.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.

Матео Кассьерра
Сергей Семак
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час
«Малахольной девице пора и честь знать». Футбольный клуб изгоняет бесов и обличает Собчак
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник «Крыльев Советов» Горшков вернулся в общую группу после травмы

Нападающий «Оренбурга» Мансилья: «Приостанавливать контракт и уйти — это неуважение к клубу»