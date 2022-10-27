Семак рассказал о восстановлении Кассьерры

Сегодня, 12:04
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Матео Кассьерры.
«Кассьерра восстанавливает фрагментарно. Посмотрим, насколько он сегодня будет частично принимать участие в тренировке. Примем решение, насколько он будет готов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Кассьерра пропустил три последних матчах питерской команды.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.