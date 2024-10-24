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Сегодня, 11:47

Семак: «Локомотив» является претендентом на победу в чемпионате»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

— «Локомотив» играет в интересный футбол. У них быстрые футболисты, которые и хорошо умеют играть на пространстве, и стандартные положения хорошо используют. Очень хорошая команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы и является претендентом на победу в чемпионате. Все это видят, все это понимают, и мы готовимся к хорошему и интересному матчу, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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