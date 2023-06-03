Семак: «Контракт закончился только у Кузяева. Остальные все на контрактах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, планируется ли усиление вратарской линии летом.

— Можно ли сегодня назвать фамилии игроков, которые покинут команду?

— Контракт закончился только у Далера Кузяева. Остальные все на контрактах. Насильно мы никого не держим, если предложения будут устраивать и клуб, и ребят, мы не будем их удерживать.

— Планируется ли усиление вратарской линии летом или борьба будет идти между этими вратарями?

— Посмотрим. Что касается трансферной политики, мы стараемся по возможности усиливать абсолютно любую позицию, которая у нас есть. Если есть игроки, которые могут усилить нашу позицию, мы это сделаем.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).