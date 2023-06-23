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Сегодня, 20:38

Семак о Малкоме: «Если предложения устроят клуб — никого держать насильно не будем»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем вингера Малкома.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов сделать питерскому клубу официальное предложение по трансферу брализьца.

«Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу — если будут конкретные предложения по любому игроку, и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно», — цитирует Семака пресс-служба питерцев.

В прошедшем сезоне 26-летний Малком провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. Он был признал лучшим игроком и нападающим по итогам чемпионата России сезона-2022/23.

Источник: ФК "Зенит"
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Ювентус
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