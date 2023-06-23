Семак о Малкоме: «Если предложения устроят клуб — никого держать насильно не будем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем вингера Малкома.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов сделать питерскому клубу официальное предложение по трансферу брализьца.

«Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу — если будут конкретные предложения по любому игроку, и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно», — цитирует Семака пресс-служба питерцев.

В прошедшем сезоне 26-летний Малком провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. Он был признал лучшим игроком и нападающим по итогам чемпионата России сезона-2022/23.