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Сегодня, 11:10

Семак: «Ростов» играет активно, прессингует — будет интересная игра»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.

—  В «Ростове» хорошее поле, после долгих измерений выяснили, что оно 105 на 68. Какого футбола вы там ждете и можно ли сказать, что это будет противостояние двух идеологий? Ростовская команда больше делает акцент на россиян, а «Зенит» на легионеров, бразильцев.

— Что касается поля и его состояния — то это прекрасно, что поле в хорошем состоянии. Что касается соперничества двух идеологий — скорее это противостояние двух команд. У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле не знает никто. Футбол интересен тем, что он непредсказуемый, каждая игра дается непросто, с тем же «Уралом», «Локомотивом». Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет также достаточно упорная, но при этом интересная игра. «Ростов» играет активно, пытается прессинговать, старается выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола.

—  Все ли готовы сыграть, каково состояние Мантуана и Ерохина? Не добавились ли в лазарете еще фамилии?

— Нет, не добавились на сегодняшний час. У нас еще сегодня тренировочное занятие, завтра. Саша Ерохин возвращается, тренируется вместе с командой сегодня. Его участие мы обсудим после занятий сегодня, в крайнем случае завтра. Густаво Мантуан пока не готов, но с понедельника-вторника начнет заниматься в общей группе и к следующей игре будет готов.

Матч состоится 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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