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Сегодня, 15:48

Семак — о будущем Изидора в «Зените»: «Все зависит от него»

Семак прокомментировал будущее Изидора в «Зенита»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Вильсона Изидора, который арендован у «Локомотива» до конца сезона-2023/24.

«Есть ли какие-то условия, по достижению которых выкуп будет обязателен? Я не знаю ничего об условиях аренды — этот вопрос лучше задать руководству клуба. Думаю, шансы проявить себя у него будут — все зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Все зависит от него», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Нападающий в январе 2022 года перешел в «Локомотив» из «Монако». За железнодорожников он сыграл 42 матча, забил 19 голов и отдал 7 голевых передач.

«Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» в сентябре 2023 года. Изидор провел за сине-бело-голубых 10 игр во всех турнирах и забил один гол.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 турах. 25 ноября команда примет «Сочи». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.

Сергей Семак
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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