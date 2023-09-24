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Судейство

Сегодня, 19:38

Семак — о судействе в РПЛ: «Абсолютно все решения ЭСК мне непонятны»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в РПЛ. В 9-м туре команда дома проиграла «Локомотиву» (1:2).

— В последний раз, когда Москалев судил «Зенит», была игра со «Спартаком», закончившаяся громкой потасовкой. Не показалось вам, что судьи снова упустили нити игры?

— Я уже много говорил. Из моих уст это будет звучать, как я жалуюсь. Эти моменты смотрят, проверяют — что, почему и как. На мой взгляд, абсолютно все решения ЭСК мне непонятны. Что касается обоснования всех решений, говорю про наш клуб, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы на ставят, за мелкие — ставят. Когда что дают или нет, непонятно абсолютно. Нет никакого обоснования. Сложно что-то комментировать, думаю, мне это и не нужно, наверное, делать. Будем работать в той сфере, которая нам ближе и в которой мы должны работать — тренировать.

— Обычно к этому времени в предыдущие годы «Зенит» находился на первом месте. Насколько непривычно сейчас находиться в роли отстающих? Влияет ли это как-то на настроение и атмосферу в команде?

— Разные периоды были, почему. Думаю, в предыдущие годы больше, наверное, но сейчас много очков потеряли по тем или иным причинам: у нас и команда собиралась по ходу чемпионата, кто-то приходил, кто-то уходил. Естественно, мы перестраиваемся по-тихоньку. Но опять же, потеря наших очков больше в психологии. Моменты, связанные с ошибками: обидная ничья в «Ростове» на последних минутах — необязательная ошибка и пенальти. С ЦСКА обидная ничья, поражение от «Динамо» и «Локомотива» достаточно обидные. Именно этот момент, наверное, самый сложный на мой взгляд. В этом отношении нам нужно будет потихоньку работать для того, чтобы те ошибки, из-за которых отбираем очки, их было меньше. Думаю, их на этом этапе было много. Частично это можно объяснить, частично нужно сделать выводы. Будем думать, как нам играть и что нужно делать, чтобы играть более надежно и двигаться вперед.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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