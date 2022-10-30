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30 октября, 23:10

Семак заявил, что у него не было конфликта с нападающим «Краснодара» Кордобой

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) заявил, что у него не было конфликта с нападающим «быков» Джоном Кордобой.

— Сергей Богданович, опровергните или подтвердите тот факт, что после матча у вас был личный конфликт с Кордобой.

— Нет, мы с ним пожали руки друг другу и поблагодарили за игру.

— Не кажется ли вам, что часто в нашем чемпионате то, что происходит за пределами поля — в подтрибунке, в раздевалках — слишком серьезно влияет на всю атмосферу премьер-лиги.

— Нет, я не могу так сказать. Есть какие-то единичные случаи, но что касается эмоций, то естественно, что эмоции — это прекрасно. Конечно, иногда они зашкаливают и какие-то грани переходят, приходится включаться каким-то соответствующим структурам. Но я бы так не сказал — по пальцам можно пересчитать какие-то спорные ситуации, которые возникали за полем. Это эмоции, и мне кажется, это интересно, если они не переходят границы и не становятся оскорблениями, если кто-то чем-то недоволен, высказывает свое мнение, машет руками — в этом нет ничего плохого, это только добавляет огня, если можно так выразиться.

— Сталкивались ли вы с таким мнением, что к «Зениту» относятся как-то по-особенному, по-иному и по-другому не только соперники, но и пресса, и футбольные власти? Я говорю об этом, потому что вы наверняка знаете о том, какие настроения бывают и как реагируют на успехи или неудачи «Зенита» не только потому что он лидер.

— Конечно. Вы правы. И со стороны болельщиков, что понятно, и со стороны журналистов — они же тоже люди и симпатизируют той или иной команде. Что касается вышестоящего руководства, то то же самое — какие-то решения принимаются с опаской — чтобы кто-то не подумал, что эти решения — для кого-то. Нам не нужно дополнительно создавать никакие условия, мы доказываем все своей игрой на футбольном поле, ребята на тренировках выкладываются по максимуму. Я вижу, как они работают, вижу атмосферу в раздевалке — это то, ради чего мы работаем. Находиться наверху, конечно, очень сложно — это и давление, и та риторика, которая иногда звучит... Но что поделать — от этого никуда не деться, мы должны быть сильнее всего этого, делать правильные шаги, двигаться вперед и показывать хорошую игру, чтобы радовать наших болельщиков. Их тоже очень и очень много.

Джон Кордоба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
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