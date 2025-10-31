Безуглов: «Мойзес получил повреждение мышцы голени, Алеррандро беспокоит область коленного сустава»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в комментарии для «СЭ» рассказал о травмах защитника команды Мойзеса и нападающего Алеррандро.

Мойзес получил повреждение перед стартовым свистком матча 14-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:0), а Алеррандро травмировался в первом тайме.

«Завтра пройдет медобследование, где будет определена тяжесть травмы. Сейчас сложно сказать. Мойзес получил повреждение одной из мышцы голени, какая конкретно узнаем завтра. На разминке и до игры с ним все было хорошо, никакого дискомфорта не было.

Алеррандро чувствует себя не очень, потому что получил травму. Завтра будет медобследование. Его беспокоит область коленного сустава. Не исключено, что у него повреждена коленная мышца», — сказал Безуглов «СЭ».

Московская команда набрала 30 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч армейцы проведут 5 ноября в Кубке России против махачкалинского «Динамо», а 8 ноября ЦСКА сыграет с махачкалинцами в РПЛ.