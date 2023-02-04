Главный врач ЦСКА рассказал о травмах Зайнутдинова и Глебова

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов после завершения товарищеского матча против «Оренбурга» (1:1) рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«К сожалению, два наших футболиста получили травмы. Предварительный диагноз у Бактиера Зайнутдинова и Кирилла Глебова звучит как частичное повреждение одной из мышц голени, скажем так. Мы понимаем, что мы будем искать. МРТ будет сегодня-завтра. После этого скажем точный диагноз», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.

В январе на сборе в ОАЭ футболисты ЦСКА обыграли «Оренбург» со счетом 1:0.

В следующем контрольном матче красно-синие 11 февраля сыграют с грозненским «Ахматом».