Главный врач ЦСКА рассказал, что Карраскалю сломали зуб в товарищеском матче

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме полузащитника Хорхе Карраскаля, которую тот получил в товарищеском матче против клуба из Танзании «Симба» (2:2).

«Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах ему восстановить

Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», — сказал Безуглов.

24-летний колумбиец в сезоне-2022/23 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.