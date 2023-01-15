Главный врач ЦСКА рассказал, что Карраскалю сломали зуб в товарищеском матче

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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме полузащитника Хорхе Карраскаля, которую тот получил в товарищеском матче против клуба из Танзании «Симба» (2:2).
«Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах ему восстановить
Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», — сказал Безуглов.
24-летний колумбиец в сезоне-2022/23 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования