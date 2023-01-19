Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:49

Главный врач ЦСКА рассказал, почему защитник Агапов пропускает товарищеский матч против «Оренбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему защитник Илья Агапов пропускает товарищеский матч против «Оренбурга».

«Сегодня вне общей группы находятся Илья Агапов и Ярослав Арбузов.

Илья продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения сухожилия в области коленного сустава. Ничего в этом страшного нет. Надо набраться терпения — несколько дней еще будет заниматься по индивидуальной программе», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.

19 января в Абу-Даби состоится контрольный матч между ЦСКА и «Оренбургом». Игра начнется в 16.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
Эдуард Безуглов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник ЦСКА Гайич получил повреждение перед началом товарищеского матча с «Оренбургом»
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо продемонстрировал знания русского языка
Колосков считает, что уровень чемпионата России не изменился по сравнению с 2021 годом
Колосков — об уровне РПЛ: «Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя!»
Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч с «Оренбургом»
Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев поделился мнением о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чернышов отреагировал на обвинения Юрана по делу о допинге в «Спартаке»

Колосков считает, что уровень чемпионата России не изменился по сравнению с 2021 годом