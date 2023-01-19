Главный врач ЦСКА рассказал, почему защитник Агапов пропускает товарищеский матч против «Оренбурга»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему защитник Илья Агапов пропускает товарищеский матч против «Оренбурга».

«Сегодня вне общей группы находятся Илья Агапов и Ярослав Арбузов.

Илья продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения сухожилия в области коленного сустава. Ничего в этом страшного нет. Надо набраться терпения — несколько дней еще будет заниматься по индивидуальной программе», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.

19 января в Абу-Даби состоится контрольный матч между ЦСКА и «Оренбургом». Игра начнется в 16.00 по московскому времени.