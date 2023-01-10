Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»

Главный врач «Динамо» подвел итоги медобследования игроков перед зимними сборами
Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный врач «Динамо» Александр Родионов подвел итоги медобследования игроков клуба перед зимними сборами.

— О первоначальных итогах можно сказать. Первое, что бросается в глаза при исследовании состава массы тела: есть спортсмены, которые строго придерживались того, что им было написано, а есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске, в связи с чем у них небольшие отклонения от норм, но они не катастрофичны. В ближайшие пару дней они все исправят.

— А кого больше?

— Конкретно не скажем, не будем подставлять ребят.

— Имею в виду, кого больше: тех, кто придерживался рекомендаций или тех, кто от них отходил?

— Больше, конечно, тех, кто следил за собой.

— Предусмотрены какие-то в команде штрафы за лишний вес?

— Да, как всегда, классические. Они всегда предусмотрены тренерским штабом, там строго все прописано, до ребят это все донесено еще в начале сезона. Каждый знает свою ответственность, которую он понесет, когда тренер получит результаты этого исследования.

— Кто более ответственно отнесся к своему весу — россияне или легионеры?

— Я бы не стал сейчас кого-то выделять, россиян или легионеров. Все отнеслись нормально. Есть и среди тех, и среди тех ребят.

— Кого-то одного выделить со знаком плюс можете? Может, кто-то потрясающий профессионал.

— У нас все потрясающие профессионалы.

Команда в это межсезонье проведет три сбора. Первый сбор пройдет с 12 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ).

Затем команда дважды слетает в Турцию. Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 17 февраля. Оба раза команда будет тренироваться в Белеке.

После первой части сезона бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 29 очков.

ФК Динамо (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Майсторович прибыл в расположение «Динамо» и прошел медосмотр
Вратарь «Зенита» Иван в скором времени перейдет в «Васко Да Гама»
Глушаков: «Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами»
Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе
В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе
Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Грулев надеется начать тренировки после перелома ключицы как можно скорее

Рианчо — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: «Это просто смешно»