Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов подвел итоги медобследования игроков клуба перед зимними сборами.

— О первоначальных итогах можно сказать. Первое, что бросается в глаза при исследовании состава массы тела: есть спортсмены, которые строго придерживались того, что им было написано, а есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске, в связи с чем у них небольшие отклонения от норм, но они не катастрофичны. В ближайшие пару дней они все исправят.

— А кого больше?

— Конкретно не скажем, не будем подставлять ребят.

— Имею в виду, кого больше: тех, кто придерживался рекомендаций или тех, кто от них отходил?

— Больше, конечно, тех, кто следил за собой.

— Предусмотрены какие-то в команде штрафы за лишний вес?

— Да, как всегда, классические. Они всегда предусмотрены тренерским штабом, там строго все прописано, до ребят это все донесено еще в начале сезона. Каждый знает свою ответственность, которую он понесет, когда тренер получит результаты этого исследования.

— Кто более ответственно отнесся к своему весу — россияне или легионеры?

— Я бы не стал сейчас кого-то выделять, россиян или легионеров. Все отнеслись нормально. Есть и среди тех, и среди тех ребят.

— Кого-то одного выделить со знаком плюс можете? Может, кто-то потрясающий профессионал.

— У нас все потрясающие профессионалы.

Команда в это межсезонье проведет три сбора. Первый сбор пройдет с 12 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ).

Затем команда дважды слетает в Турцию. Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 17 февраля. Оба раза команда будет тренироваться в Белеке.

После первой части сезона бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 29 очков.