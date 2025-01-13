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Сегодня, 09:44

Главный врач «Динамо» Родионов: «Не все игроки вернулись по весу в нормальных кондициях»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов оценил форму игроков команды после паузы.

— Много ли лишнего веса у игроков?

— Отвечу стандартно: все выходят с позитивным настроением. Практически месяц очно не видели друг друга. Общались с помощью разных систем. Позитивный настрой. Лукавить не буду, говорить, что все вернулись по весу в нормальных кондициях. Есть те, кто превысил по процентам жира, но превышения допустимые. Тренерский штаб сделает выводы.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ с 35 очками за 18 матчей. 2 февраля московская команда на выезде сыграет с «Ростовом». Матч стартует в 19.30 по московскому времени.

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