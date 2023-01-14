Главный врач «Динамо» Родионов: «Никогда бы не сказал про Норманна, что он — «хрусталь»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о травматичности полузащитника клуба Матиаса Норманна.

«К сожалению для меня, это трагическое стечение обстоятельств, — цитирует Sport24 Родионова. — На момент нашего углубленного предконтрактного медосмотра никаких предпосылок к тому, что игрок пропустит у нас столько времени, не было. Мы досконально проверили Норманна, он прошел все тесты без ограничений. Но такая трагическая цепь событий произошла. Надеюсь, она в том году прервалась, и в новом году Матиас после проведенных предсезонных сборов будет совершенно другой. Никогда бы не сказал про Норманна, что он — «хрусталь».

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.