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Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о травматичности полузащитника клуба Матиаса Норманна.
«К сожалению для меня, это трагическое стечение обстоятельств, — цитирует Sport24 Родионова. — На момент нашего углубленного предконтрактного медосмотра никаких предпосылок к тому, что игрок пропустит у нас столько времени, не было. Мы досконально проверили Норманна, он прошел все тесты без ограничений. Но такая трагическая цепь событий произошла. Надеюсь, она в том году прервалась, и в новом году Матиас после проведенных предсезонных сборов будет совершенно другой. Никогда бы не сказал про Норманна, что он — «хрусталь».
Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.
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