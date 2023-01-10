Главный врач «Динамо» сообщил о готовности Лаксальта тренироваться в общей группе

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии защитника Диего Лаксальта.

— Помимо Норманна и Грулева, есть ли еще какие-то игроки, которые пока не в общей группе?

— Нет. На данном этапе у нас два человека, которые после контактных травм и переменных операций пока будут работать с ограничениями и полноценно не в общей группе.

— У Лаксальта было много травм в первой части сезона. Сейчас с ним все хорошо?

— Да. Диего у нас полностью восстановился. У него в первой части сезона было две мышечные травмы. Сейчас он без ограничений. Он полноценно ушел в отпуск, отдохнул и выполнил программу, которую ему предоставил тренерский штаб. Сейчас проходит медосмотр и с первого дня в общей группе.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Динамо» 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.