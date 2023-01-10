Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Главный врач «Динамо» сообщил о готовности Лаксальта тренироваться в общей группе

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии защитника Диего Лаксальта.

— Помимо Норманна и Грулева, есть ли еще какие-то игроки, которые пока не в общей группе?

— Нет. На данном этапе у нас два человека, которые после контактных травм и переменных операций пока будут работать с ограничениями и полноценно не в общей группе.

— У Лаксальта было много травм в первой части сезона. Сейчас с ним все хорошо?

— Да. Диего у нас полностью восстановился. У него в первой части сезона было две мышечные травмы. Сейчас он без ограничений. Он полноценно ушел в отпуск, отдохнул и выполнил программу, которую ему предоставил тренерский штаб. Сейчас проходит медосмотр и с первого дня в общей группе.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Динамо» 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рианчо — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: «Это просто смешно»

Глушаков: «Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами»