Главный врач «Торпедо» рассказал о состоянии защитника Олега Кожемякина

Главный врач команды «Торпедо» Кирилл Иванов рассказал о состоянии защитника Олега Кожемякина, получившего травму на 88-й минуте в результате столкновения с игроком «Факела» (2:2).

«Олег Кожемякин получил удар в области носовой перегородки. Почти сразу удалось остановить обильное кровотечение, после чего медицинским штабом мы проверили все рефлексы. Олег был готов продолжить игру, но тренерский штаб решил поберечь игрока и сделал замену», — приводит слова врача сайт «Торпедо».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Факел» располагается на 12-й строчке в таблице с 9 очками.