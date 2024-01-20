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Сегодня, 12:20

Главный врач «Спартака» уверен, что поздний выход команды из отпуска не скажется на физической форме игроков

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов высказался о позднем выходе команды из отпуска перед матчем 19 тура РПЛ с «Зенитом».

— До первого матча 6 недель. Достаточно ли этого, чтобы набрать оптимальную форму?

— Я уверен, что этого времени достаточно. Решение принималось главным тренером и всем руководством клуба касаемо даты выхода из отпуска и начала сборов.

У игроков «Спартака» зимний отпуск завершился 19 января. «Зенит» вышел из зимнего отпуска 11 января. 14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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