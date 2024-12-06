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Судейство

Сегодня, 11:25

Главу комиссии судей РФС Каманцева опросили в МВД после заявления Федорищева

Сергей Разин
корреспондент
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Глава экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев был опрошен в управлении МВД по Самарской области в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления главы региона Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, сообщает «РБК Спорт».

По сведениям источника, решение опросить Каманцева связано в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым. На вопрос Федорищева Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе глава ЭСК РФС ответил положительно, однако подчеркнул, что у него нет доказательств.

Судья Алексей Матюнин перед началом матча &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo; (4:1) 24&nbsp;апреля 2022 года. У губернатора Федорищева вопросы по двум матчам «Крыльев». Вспоминаем, кто и как их судил

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Источник: РБ Спорт
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Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
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