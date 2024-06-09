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Сегодня, 01:15

Никитин: «Первый месяц работы Илича в «Пари НН» внушает оптимизм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал работу серба Саши Илича на посту главного тренера «Пари НН».

«Первый месяц работы Илича внушает оптимизм. Он очень системный, стратегический человек. Безусловно, ему было тяжело в конце сезона. Но, на мой взгляд, это тоже имеет свои положительные последствия. Он прошел такое серьезное посвящение в РПЛ, и надеюсь, что с этого фундамента, с этой битвы за выживание, которую он выиграл, начнется его становление как ведущего успешного интересного тренера Российской премьер-лиги», — приводит слова Никитина ТАСС.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Источник: ТАСС
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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