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Сегодня, 09:05

Глеб считает, что Данни оставил самый яркий след в РПЛ среди легионеров

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, какой легионер оставил самый яркий след в РПЛ.

«Самый яркий след в РПЛ среди легионеров оставил Данни. На самом деле их было очень много в разные периоды. Если бы у меня был список под рукой, может быть, я еще кого-нибудь назвал. Но первым в голову пришел португалец. Мне нравилась его игра за «Зенит». Мне всегда очень сильно импонируют такие креативные и техничные футболисты. Еще Кураньи классно рисовал в «Динамо». Халк с ударчиком был в «Зените», — сказал Глеб Legalbet.ru

Португальский футболист Данни играл за «Динамо» с 2005 по 2008 год, а за «Зенит» — с 2008 по 2017. В составе «Зенита» он трижды стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. Кроме того, в 2008 году Данни получил Суперкубок УЕФА в составе команды.

Источник: Legalbet.ru
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Александр Глеб
Футбол
РПЛ
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