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Сегодня, 16:16

Глеб считает, что игроки РПЛ могут переходить в АПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб ответил на вопрос, смогут ли футболисты РПЛ перейти в чемпионат Англии.

«Могут, но все это зависит от того, как будут тренеры доверять игрокам. Для каждого футболиста, доверие тренера очень важно. Уверенность в себе, когда выходишь на поле и имеешь право на ошибку, чувствуешь себя более расслабленным и раскрепощенным. Ты можешь раскрыть весь свой потенциал, поэтому, думаю, да, могут перейти», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что летом Малком может перейти в лондонский клуб. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» опроверг эту информацию.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-schitaet-chto-futbolisty-rpl-mogut-perekhodit-v-apl-247878/
Александр Глеб
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