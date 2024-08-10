Глебов: «Почему у «Ростова» получились два разных тайма? Мы перестали правильно играть»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему у дончан получились два разных тайма в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина».

Игра прошла в пятницу, 9 августа, и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Почему у «Ростова» получились два разных тайма? Мы перестали правильно играть, начали катать мяч, не играть вперед. Разберемся, в чем проблема», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга» 17 августа, казанцы 19-го числа встретятся с «Акроном».