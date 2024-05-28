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Сегодня, 04:16

Глебов: «Хотел бы, чтобы Карпин остался и в «Ростове», и в сборной России»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов мнением о выступлении команды в минувшем сезоне РПЛ.

— Как мне сезон «Ростова»? 50 на 50, — приводит слова Глебова «РБ Спорт». — Если говорить глобально, то первая половина сезона — неудачная. Но после зимнего перерыва все получилось солидно и неплохо.

— Еще непонятно будущее Карпина. Вы хотели бы, чтобы он остался и в «Ростове», и в сборной России?

— Конечно, хотел бы. Но как решат, так и будет. Думаю, если будут какие-то варианты и другие предложения, моего желания будет недостаточно, чтобы его удержать.

В минувшем сезоне «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-hotel-by-chtoby-karpin-ostalsya-i-v-rostove-i-v-sbornoj-rossii/
Валерий Карпин
Данил Глебов
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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