Глебов: «Хотел бы, чтобы Карпин остался и в «Ростове», и в сборной России»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов мнением о выступлении команды в минувшем сезоне РПЛ.

— Как мне сезон «Ростова»? 50 на 50, — приводит слова Глебова «РБ Спорт». — Если говорить глобально, то первая половина сезона — неудачная. Но после зимнего перерыва все получилось солидно и неплохо.

— Еще непонятно будущее Карпина. Вы хотели бы, чтобы он остался и в «Ростове», и в сборной России?

— Конечно, хотел бы. Но как решат, так и будет. Думаю, если будут какие-то варианты и другие предложения, моего желания будет недостаточно, чтобы его удержать.

В минувшем сезоне «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.