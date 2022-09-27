Глебов назвал цели «Ростова» на сезон в РПЛ

27 сентября, 16:36
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в комментарии для «СЭ» рассказал о задачах своего клуба на текущий сезон.
— «Ростов» считают темной лошадкой в борьбе за подиум этого сезона РПЛ.
— Пусть считают — это же хорошо.
— У вас крутая русская банда.
— Пусть нас считают темной лошадкой. Нас не надо возвышать и много про нас говорить. Стараемся доказывать все на поле.
— Какой у вас потолок?
— Посмотрим в конце сезона.
— Давай предположим.
— Ты как думаешь?
— Думаю, можно бороться за тройку.
— Давай попробуем побороться за тройку.
После 10 туров чемпионата России «Зенит» лидирует, набрав 26 очков, на 2-м месте располагается «Ростов» с 22 очками, а замыкает топ-3 ЦСКА — 20 очков.