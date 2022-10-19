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Сегодня, 13:00

Глебов назвал команду в РПЛ, которая произвела на него самое сильное впечатление

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Global Look Press

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о самой впечатляющей команде в текущем сезоне.

— Какая команда на вас произвела самое сильное впечатление? «Зенит»?

— Нет. По мне, с «Зенитом» была одна из самых легких игр. Мы прессинговали, они не выдумывали и выбивали мяч. Когда на своей половине поля позиционно оборонялись — ни подач, ничего. Не было агрессии с их стороны. Реально удивил «Нижний Новгород». Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда. Знаю, за счет чего они могут выигрывать матчи. Реально создавали напряг подачами, прострелами. Для защитника тяжело, когда постоянно подают. Это стресс — ты в штрафной и не знаешь, как правильно сыграть. «Нижний» я бы выделил.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
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