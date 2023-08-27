Глебов назвал основные проблемы «Ростова» в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов назвал проблемы команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«По сегодняшней игре в обороне: довольно цельно и добротно сыграли, но переходим в центр поля, и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема.

Что касается выхода из-под прессинга, то это отлажено уже. Многие команды нас не прессингуют просто. Мы спокойно переходим в середину поля, а когда переходим в середину, начинаются уже сложности по доставке мяча до нападающих», — цитирует игрока Metaratings.ru.

В следующем, 7-м туре чемпионата России-2023/24 «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).